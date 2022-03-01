Однак внаслідок авіанальоту Маріуполь залишився практично без постачання електроенергії.

Маріуполь перебуває під контролем української армії.

Про це повідомляє Дерспецзв'язку у своєму Telegram з посиланням на мера міста Вадима Бойченка.

"Маріуполь перебуває під контролем української армії. Однак, внаслідок авіанальоту Маріуполь залишився практично без постачання електроенергії: можуть бути перебої з мобільним зв’язком та інтернетом", - йдеться у повідомленні.

Раніше повідомлялося, що на Донеччині Маріуполь залишився без світла. Про це повідомляють у соціальних мережах. У Facebook Наталя Овдієнко написала, що пошкоджені високовольтні лінії. "Маріуполь знеструмили. Тварюки перебили високовольтні лінії", - написала вона.

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