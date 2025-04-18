Окупаційна влада Маріуполя відбирає квартири в загиблих маріупольців або тих, хто виїхав. Для цього вона придумала цілу схему, яка повернення житла не передбачає.

Окупаційна влада в захопленому Маріуполі постійно відбирає тисячі квартир і будинків у громадян України, які або виїхали з міста, або ж досі залишаються в ньому.

Як показало розслідування Бі-бі-сі, окупанти визначили щонайменше 5700 квартир, які відберуть в українців. Багато з них належать людям, які виїхали з Маріуполя. Журналісти зазначили, що про це свідчить аналіз документів, які з липня 2024 року публікує встановлена Росією міська окупаційна влада.

"Зберегти свої домівки українці можуть, тільки якщо зважаться на небезпечний шлях: повернення до Маріуполя через Росію, виснажливі перевірки, складний бюрократичний процес і примус до отримання російського паспорта", - констатувало видання.

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Журналісти зазначили, що у 5700 квартирах мешкали українці, які або покинули Маріуполь, або загинули 2022 року під час російської облоги.

Видання зазначило, що нещодавно РФ прискорила процес конфіскації квартир українців і створила додаткові труднощі для тих громадян України, які хочуть відстояти свої права на нерухомість.

Крім 2200 квартир, які має незабаром вилучити міська влада, ще 3500 були визначені нею для можливої конфіскації в майбутньому, випливає з документів, які вивчила BBC Verify.

У своєму розслідуванні журналісту навели як приклад свідчення колись мешканки Маріуполя на ім'я Галина. Вона розповіла журналістам, що її багатоквартирний будинок було серйозно пошкоджено внаслідок обстрілу росіян із танка. Галині повідомили, що "вікна і двері" в її квартирі були відремонтовані і що тепер там живуть люди - без її відома. Вона побоюється, що її квартиру конфіскують.

"Це законний віджим житла", - каже Галина.

Російська влада використовує термін "безгосподарний" для житла, в якому, за її словами, ніхто не живе або в якого немає законного власника. Насправді це означає, що житло не зареєстроване в РФ. Але в цих квартир є законні власники, зокрема українці, які втекли від російської окупації, або спадкоємці маріупольців, які загинули внаслідок російських атак.

Офіційні документи, опубліковані на сайті окупаційної адміністрації міста, описують складний процес, що призводить до конфіскації житла після того, як місцеві жителі або перевіряльники повідомляють про його "безхазяйність".

Протягом 10 днів після отримання такого повідомлення окупаційна влада публікує оголошення на своєму сайті. У ньому йдеться про те, що у житла виявлено "ознаки безгосподарної речі". Власник потім має прийти в управління ЖКГ адміністрації Маріуполя і пред'явити документи на власність і паспорт РФ. Окупаційна влада каже, що вона приймає й інші варіанти посвідчення особи, але не уточнює, які.

Якщо власник не з'являється особисто для реєстрації житла протягом 30 днів після оголошення, окупаційна адміністрація починає процес визнання нерухомості "безгосподарною". Після цього вона чекає ще три місяці, перш ніж звернутися до суду для передачі житла у володіння міста.

Видання зазначило, що за даними окупаційної влади, у такий спосіб вони відібрали в українців уже 600 квартир.

Колишній радник мера Маріуполя Петро Андрющенко розповів, що якщо житло потрапляє в один із цих списків, його повернути стає "неможливо".

Після конфіскації житла влада може передати його у власність приватним особам. За цією схемою отримати житло можуть тільки жителі "ДНР" із паспортами РФ, у яких немає свого будинку.

"Судячи з усього, окупаційна влада шукає способи зробити процес відстоювання своїх прав важчим для українців. Усе житло в містах на кшталт Маріуполя має бути зареєстровано в Росії", - зазначило видання і додало, що водночас нещодавній указ російського диктатора Путіна заборонив громадянам "недружніх" держав, серед яких є й Україна, реєструвати житло на окупованих територіях до 2028 року без спецдозволу.

"У підсумку українці постають перед нелегким вибором: або безпека і національна ідентичність, або житло", - констатували журналісти.

Видання навело інший приклад, де українець на ім'я Павло залишився в Маріуполі, отримав російський паспорт і таким чином уберіг своє житло від конфіскації. За словами Павла, "95% розмов у місті - про житло".

"Конфіскація нерухомості, судячи з усього, це частина більш масштабних планів з "русифікації" окупованого міста. Серед інших планів - будівництво нових військових об'єктів і перейменування вулиць", - повідомили журналісти.

Супутникові знімки та повідомлення в пресі свідчать про будівництво нової військово-морської академії та військового меморіалу РФ. Крім того, у міста тепер новий герб - на ньому більше немає жодного слова українською мовою і додано російську символіку.

Журналісти зазначили, що багато хто з цих змін не зустрів серйозного опору у громадян України, які залишилися в місті, а ось ситуація з житлом викликала критику. Вони незадоволені тим, що їм пропонують "безгосподарні" квартири.

Один фахівець із права зазначив, що конфіскація квартир українців - очевидне порушення правил ведення війни, ухвалених у Четвертій женевській конвенції та Гаазькій конвенції. Вони забороняють конфіскацію цивільної нерухомості за дуже рідкісними винятками.

Глава департаменту міжнародного права університету Единбурга Нехал Бхута каже, що вилучення житла незаконне.

Ситуація в Маріуполі

25 березня стало відомо, що в районі окупованого Маріуполя Росія будує одразу три нові мости, один з яких - залізничний.

Загалом же у міста безліч проблем, серед них - проблеми з питною водою - у місті критично обміліло водосховище. Тому Маріуполь перейшов на жорсткий графік подачі питної води.

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