На початку квітня бійці полку "Азов", які боронять від окупантів Маріуполь, заявили про хімічну атаку росіян.

Сполучені Штати допустили застосування Росією у Маріуполі сльозогінного газу, змішаного з хімікатами.

Про це заявив постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер, цитує Укрінформ.

За його словами, Вашингтон вивчає повідомлення про можливе застосування хімічних речовин під час атаки на Маріуполь.

"Є достовірна інформація про те, що російські війська могли використовувати різні засоби протидії масовим заворушенням, включаючи сльозогінний газ, змішаний із хімічними речовинами, які могли б викликати сильніші симптоми, щоб ослабити й вивести з ладу українських бійців та цивільних у рамках своєї агресивної кампанії із захоплення Маріуполя", - заявив він.

Очільник місії США в ОБСЄ вказав на важливість того, щоб інформація про ймовірні російські воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні, зібрана експертною місією у рамках Московського механізму ОБСЄ, була передана до "відповідних механізмів притягнення до відповідальності, а також національних, регіональних та/або міжнародних судів чи трибуналів, які мають або можуть мати юрисдикцію в майбутньому".

Можлива хімічна атака на Маріуполь: що відомо

На початку квітня бійці полку "Азов", які боронять від окупантів Маріуполь, заявили про хімічну атаку росіян.

Окупанти, за словами захисників, скинули на місто з БПЛА отруйну речовину невідомого походження.

Троє людей мають чітко виражені симптоми отруєння бойовими хімічними речовинами, але без катастрофічних наслідків, повідомив лідер "Азову" Андрій Білецький.

Офіційного підтвердження від командування ЗСУ поки не надходило. Збору аналізів постраждалих перешкоджають безперервні бойові дії у Маріуполі.

Цьому передувала заява представника "ДНР" Басуріна про необхідність застосування "хімічних військ" проти ЗСУ на "Азовсталі".

Британія та США перевіряють отриману інформацію, після чого вживатимуть заходи.

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