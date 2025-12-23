Масована атака РФ: на Житомирщині загинула 4-річна дитина

Дитину було госпіталізовано, лікарі боролися за її життя, але врятувати не змогли.

В ніч на вівторок, 23 грудня, Росія вкотре масовано вдарила по Україні ударними дрнами та ракетами. У Житомирській області внаслідок ударів окупантів загинула 4-річна дитина.

Про це повідомив очільник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За його даними, лікарі намагалися врятувати дитину, але не змогли.

"Від ворожих ударів по території області цієї ночі загинула дитина (2021 року народження). Її було госпіталізовано, лікарі боролися за життя дитини, але врятувати її в решті решт не змогли. Висловлюємо наші співчуття батькам та рідним", - зазначив Бунечко.

За його словами, ще одна дитина та один дорослий перебувають у лікарнях. Загалом наразі відомо про 5 постраждалих і одного загиблого через російські обстріли Житомирщини цієї ночі.

Масована атака на Україну - останні новини

Як повідомляв УНІАН, Росія завдала комбінованого удару по Україні із застосуванням ракет та ударних дронів. У низці областей вже оголосили про екстрені відключення світла.

Вибухи прогриміли у Київській, Івано-Франківській, Житомирській, Хмельницькій та низці інших областей України. Зокрема, постраждали обʼєкти енергетичної інфраструктури та житлові будинки. У Хмельницькій області є жертва.

