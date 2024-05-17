Бєлгородська область опустилася на останнє місце за динамікою накопичень росіян, а місцеві компанії втратили 2/3 прибутку.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Бєлгородська область перетворилася з російського регіону, який лідирує, на один із найгірших. Як пише "Верстка". Бєлгородська область опустилася на останнє місце за динамікою накопичень росіян, а місцеві компанії позбулися 2/3 прибутку.

Зазначається, що область посіла останнє місце за приростом накопичень громадян у банках від початку війни - за два роки загальна сума грошей на банківських рахунках фізосіб у Бєлгородській області зросла лише на 21%. При цьому у більш ніж половині регіонів країни зростання заощаджень за цей період було щонайменше вдвічі вищим.

А от за зростанням цін на продукти Бєлгородська область вийшла в лідери і значно випередила Москву.

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Крім того, регіон став найгіршим за падінням прибутку підприємств - мінус 64% за два роки. Також з лідера за міграційним приростом Бєлгородська область стала лідером за відтоком населення.

Бєлгородська область - новини

У неділю вдень у Бєлгороді після потужного вибуху завалився під'їзд панельної багатоповерхівки. Унаслідок події загинуло понад десять осіб.

Як одну з версій аналітики розглядають "позаштатне сходження" з російського літака фугасної авіабомби - ФАБ-250 або ФАБ-500 з універсальним модулем планування і корекції (УМПК). При цьому, як зазначають російські ЗМІ, подібне сходження авіабомб відбувається досить часто. За березень, квітень і травень на російські та окуповані українські регіони літаки РФ впустили щонайменше 32 ФАБ.

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