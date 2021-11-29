Генеральний секретар Альянсу попереджає Росію, про серйозні наслідки, якщо вона усе ж піде на нове військове вторгнення в Україну.

Генеральний секретар Організації Північноатлантичного договору Єнс Столтенберг заявив, що майбутня агресія Кремля проти України дорого обійдеться для РФ.

Про це він заявив на спільній прес-конференції з президентом Латвії Егілсом Левітсом, повідомляє сайт НАТО.

"Цього року вдруге Росія накопичила численне і незвичайне зосередження військ у цьому регіоні. Ми бачимо важке озброєння, артилерію, бронетанкові підрозділи, безпілотники і системи радіоелектронної боротьби і десятки тисяч боєздатних військовослужбовців", - заявив Столтенберг.

Він зазначив, що це воєнне нарощення з'явилося без пояснення і не є спровокованим.

"Воно збільшує напруженість і створює ризик прорахунків. Будь-яка майбутня російська агресія проти України дорого обійдеться і матиме серйозні політичні і економічні наслідки для Росії. РФ повинна продемонструвати відкритість, зменшити напруження та здійснити деескалацію", - наголосив Столтенберг.

Розгортання російських військ на кордоні з Україною

Як повідомляв УНІАН, 31 жовтня в американському виданні The Washington Post вийшла стаття, в якій йшлося про збільшення кількості російських військ і техніки поблизу кордонів України. Зазначалося, що ці маневри викликали серйозну стурбованість в урядових колах США і Європи.

Читайте також"У суспільстві сіють страх і паніку": в Міноборони прокоментували ймовірність вторгнення РФ в УкраїнуТакож на початку листопада в західних ЗМІ почала з'являтися інформація з посиланням на дані супутникових знімків про активне переміщення російських військових до кордону з Україною.

Керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

Сьогодні глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що рішення про вторгнення РФ в Україну вже лежить "на столі" у Кремлі.

Автор: Віталій Саєнко