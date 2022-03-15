Більшість українців також вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу і Криму.

Майже третина українців вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій держави.

Про це свідчать результати загальнонаціонального опитування українців в умовах війни, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

Так, реальним шляхом завершення війни більшість опитаних бачить пошук компромісів на переговорах із залученням інших країн (64%).

Майже третина вважає, що варто відмовитися від переговорів і воювати до звільнення всіх територій і лише 1% респондентів - погодитись виконати більшість вимог РФ.

"Українці зовсім не готові віддавати ані Крим, ані Донбас: більшість вважають, що Україна має використовувати всі можливості для повернення окупованих територій Донбасу (86%) і Криму (80%)", - зазначили соціологи.

За їхніми даними, у цьому впевнені мешканці усіх регіонів, і цей показник зараз вищий, ніж у довоєнні часи.

Опитування проводилося серед 1200 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування - CATI (Computer Assisted Telephone Interviews (телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера)). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 - не більш як 2,8%.

Також 76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за історію замірів.

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