Абсолютна більшість опитаних підтримує ініціативу надання містам статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну (92%).

Найвищий показник за історію замірів: 76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку.

Про це свідчать результати загальнонаціональнеого опитування українців в умовах війни, проведеного соціологічною групою "Рейтинг" 12-13 березня.

"76% опитаних вважають, що справи в Україні рухаються у правильному напрямку. Це найвищий показник за усю історію замірів. Лише 15% протилежної думки, 10% - не змогли оцінити. У всіх регіонах та серед вікових груп домінує оцінка напрямку як правильного", - йдеться у повідомленні.

Також зазначається, що у період війни значно зросла самооцінка населення.

Тепер Україну порівняно з країнами Європи бачать серед "лідерів" (34%) і "середнячків" (42%), тоді як ще два місяці тому бачили серед "аутсайдерів".

Водночас, 63% бачать Україну в "лідерах" серед країн колишнього СРСР, тоді як ще два місяці тому бачили переважно поміж "середнячків".

Крім того, абсолютна більшість опитаних підтримує ініціативу надання містам статусу міста-героя (93%) та перейменування вулиць на честь Героїв, які зараз боронять Україну (92%).

"В усіх регіонах максимальна підтримка такої ініціативи. Унікальний шанс – творити нову історію через нових героїв, які об’єднують", - підсумовують соціологи.

***Опитування проводилося серед 1200 респондентів віком від 18 років і старші в усіх областях, крім тимчасово окупованих територій Криму та Донбасу. Вибірка репрезентативна за віком, статтю і типом поселення. Метод опитування: CATI (Computer Assisted Telephone Interviews - телефонні інтерв'ю з використанням комп'ютера). Помилка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95: не більше 2,8%.

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