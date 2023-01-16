Кожну секунду з-за рогу може примчати нова машина з пораненими українськими військовими. Останні три дні були досить напруженими для медичної команди.

Медик ЗСУ розповів про приблизну кількість поранених українських військових у боях під Бахмутом та Соледаром. Він заявив, що останні три дні були "напруженими" на цій ділянці фронту.

Кожну секунду з-за рогу може примчати нова машина з пораненими, тож тут всі перебувають у готовності, хоча цей ранок обійшлося без втрат, розповів медик в коментарі ТСН.

"Вони привозять їх звідти, з Бахумата, із Соледара", - зазначив він.

Лікар заявив, що останні три дні були досить активними для медичної бригади. До цього чотири дні було відносне затишшя.

"У мене три (дні – УНІАН.) було живенько, перед цим дня чотири було спокійно, а раніше було теж живенько", - сказав медик.

При цьому на уточнювальне запитання журналіста про те, скільки поранених буває в такі "живенькі" дні, він відповів, що це "більше сотні". В основному, мова йде про легкі травми – контузії.

Про битви з РФ під Бахмутом і Соледаром

Бійці ЗСУ розповіли про незмінну тактику росіян, які продовжують жертвувати своїми людьми в спробі взяти Бахмутську ділянку фронту під свій контроль. Вони намагаються здобути перевагу, штурмуючи фронт "хвилями": коли одна хвиля падає від удару ЗСУ, відразу ж настає наступна - росіяни просто залишають "своїх" замерзати прямо на полі бою.

При цьому російська сторона вже кілька разів намагалася оголосити про взяття Соледара. Однак Міноборони України констатує, що бої за місто все ще тривають.

На тлі таких новин ватажок ПВК "Вагнер" Євген Пригожин поскаржився, що у його найманців постійно "намагаються вкрасти перемогу" біля Соледара.

У ЗМІ кажуть, що на тлі провалу зі штурмом Соледара у Пригожина не вийшло замінити главу Генштабу РФ Валерія Герасимова на свою людину, адже його вплив значно знизився.

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