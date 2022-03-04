На його місце призначили Романа Власенка.

Голова Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай призначив нового мера міста Рубіжне.

Про це він повідомив у своєму Telegram-каналі.

"Призначив Романа Власенка - голову Сєвєродонецької РДА керувати Рубіжним. Діючий мер на зв‘язок не виходить", - повідомив Гайдай.

За даними Вікіпедії, колишній мер Сергій Хортів у березні 2014 року голосував за звернення Луганської облради щодо права закликати російські війська в Україну "для захисту Донбасу від київської хунти".

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