У Верховній Раді також визначили порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї.

Верховна Рада визначила, що примусове набуття громадянства Росії на тимчасово окупованих територіях не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

Як передає кореспондент УНІАН, це передбачено законом "Про внесення змін до деяких законів України щодо регулювання правового режиму на тимчасово окупованій території України" (реєстраційний номер 7270), за який сьогодні проголосували 300 народних депутатів.

Законом визначено, що датою початку тимчасової окупації окремих територій України є 19 лютого 2014 року та незаконність такої окупації.

У законі зазначено, що примусове автоматичне набуття громадянами України, які проживають на тимчасово окупованій території, громадянства Російської Федерації не визнається Україною та не є підставою для втрати громадянства України.

Також законом визначено порядок в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї. Йдеться про право для громадян України безперешкодно заїжджати на підконтрольну територію України через КПВВ, а також через лінію розмежування – гуманітарними коридорами або будь-яким доступним способом. Якщо на тимчасово окупованих територіях тривають бойові дії, в’їзд туди обмежується до завершення боїв.

У законі визначено перелік майна, яке дозволено завозити з окупованих територій, зокрема під час евакуації – особисті речі, меблі, побутову техніку.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що Україна та світ ніколи не визнають псевдореферендумів на окупованому півдні.

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