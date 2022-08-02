Українці мали перейти на державну мову ще у 1991 році, коли Україна проголосила про незалежність від СРСР.

Секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов розповів, як саме так коли він перейшов на українську мову. За його словами, українці мали перейти на державну мову ще у 1991 році.

Про це Данілов розповів в інтерв'ю "24 каналу".

Він зазначив, що теж колись спілкувався російською мовою. Проте у 1994 році, коли Данілов став мером Луганська, він перейшов на українську, адже побачив нормативний акт, у якому йшлося про те, що держслужбовці мають використовувати державну мову. До цього моменту він спілкувався російською, проте усе ж перейшов на українську.

"І наші керівники, що очолюють певні посади, або нардепи, мають поважати країну, в якій вони живуть. Ви можете знати 10 мов, але символом є мова. Це одна з фундаментальних речей країни, нації та держави", - зазначив Данілов.

Також він додав, що українці мали перейти на державну мову ще у 1991 році, коли Україна проголосила про незалежність від СРСР.

"Не треба було слухати тих, хто казав "розмовляйте якою завгодно мовою". Знайте хоч 10 мов, але рідна, державна, має бути одна. І якби ми її запровадили в 91-році, ми б вже не мали клопоту, була б інша ситуація", – зауважив Данілов.

Раніше УНІАН вже повідомляв, що лише "корисні ідіоти" Путіна на Заході, як заявив Данілов, не вірять у перемогу України військовим шляхом.

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