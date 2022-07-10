Окупантам обіцяють, що вони понесуть відповідальність за свої звірства.

В окупованому Криму невідомі розповсюджують адресовані російським загарбникам листівки з погрозами.

Про це повідомляє сайт, створений Силами спеціальних операцій України, "Спротив".

"Рузький фашист, ти відповіси за свої злочини! Ми знаємо, хто ти та де живеш!" - йдеться у листівках.

Невідомі обіцяють, що окупанти понесуть відповідальність за звірства у Бучі, Маріуполі та Ірпені.

"...за кожну дитину, яка загинула з твоєї вини. За кожну зламану долю! Горіти тобі у пеклі! Севастополь проти війни" - йдеться у зверненні до загарбника.

Раніше військовий експерт повідомив, що на територію військового аеродрому у тимчасово окупованому Криму прибула чергова партія ракет.

Нагадаємо, що раніше кримські партизани попередили російських окупантів, які тимчасово базуються в місті, що підірвані Україною "вишки Бойка" у Чорному морі - тільки початок.

Як відомо, українські партизани ведуть активну діяльність і в тимчасово окупованому Херсоні. Вони попереджають окупантів про "небезпеку українських ночей" та нагадають, що тікати пізно, адже Збройні Сили України вже близько.

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