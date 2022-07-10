В окупованому Криму невідомі розповсюджують адресовані російським загарбникам листівки з погрозами.
Про це повідомляє сайт, створений Силами спеціальних операцій України, "Спротив".
"Рузький фашист, ти відповіси за свої злочини! Ми знаємо, хто ти та де живеш!" - йдеться у листівках.
Невідомі обіцяють, що окупанти понесуть відповідальність за звірства у Бучі, Маріуполі та Ірпені.
"...за кожну дитину, яка загинула з твоєї вини. За кожну зламану долю! Горіти тобі у пеклі! Севастополь проти війни" - йдеться у зверненні до загарбника.
Раніше військовий експерт повідомив, що на територію військового аеродрому у тимчасово окупованому Криму прибула чергова партія ракет.
Нагадаємо, що раніше кримські партизани попередили російських окупантів, які тимчасово базуються в місті, що підірвані Україною "вишки Бойка" у Чорному морі - тільки початок.
Як відомо, українські партизани ведуть активну діяльність і в тимчасово окупованому Херсоні. Вони попереджають окупантів про "небезпеку українських ночей" та нагадають, що тікати пізно, адже Збройні Сили України вже близько.