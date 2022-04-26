Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси, вони накопичують їх у Херсонській області.

Міська влада Миколаєва готується до нападу або облоги міста, обладнає оборонні споруди.

Про це в інтерв'ю Українській правді повідомив мер міста Олександр Сєнкевич.

Він зазначив, що Росія через Крим перекидає зброю та ресурси, накопичує їх у Херсонській області.

"Ми бачимо, що Росія через Крим перекидає зброю та військові ресурси. Ми бачимо, що вони накопичують їх у Херсонській області. І так, ми очікуємо нападу або осади міста Миколаєва. Вже сьогодні ми готуємо разом з нашими військовими оборонні споруди. Як на околицях міста, так і всередині. Наші комунальні служби зараз виконують роль стройбата. Ми будуємо, заливаємо, бетонуємо. Крім того, ми ще витягуємо з полів російську військову техніку... Так що скажу коротко: ми готуємося до повномасштабного вторгнення", - заявив Сєнкевич.

Вин зауважив, що для Росії Одеса, Миколаїв, Херсон важливі у двох напрямках.

"Перший напрямок – це відрізати Україну від Чорного моря. А другий (він ще важливіший) – це економічний. Бо насправді Україна сьогодні, в першу чергу, це експортна держава, і найбільше ми заробляємо тим, що експортуємо агропромислові продукти, тобто зерно, олію, а також метал. Весь цей експорт відбувався значною мірою через море. Порти великої Одеси і Миколаєва загалом робили близько 85% всієї перевалки України. Тому, звичайно, їм потрібно відрізати Миколаїв, відрізати порти великої Одеси, і це буде мати великий негативний вплив на економіку нашої держави", - підсумував мер.

Раніше повідомлялося, що на Миколаївщині українські військові забезпечили контроль над територіями в районі ще 5 населених пунктів поблизу адмінмежі з Херсонщиною.

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