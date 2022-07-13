На відео також видно, як один із "асвабадітєлєй", якому вдалося вціліти, щосили накиває п'ятами.

Українські бійці із 73-го центру морських спецоперацій відправили до пекла чергову групу російських загарбників.

Про це повідомляє Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

У дописі зазначається, що Сили спецоперацій Україні накрили вогнем окупантів, які жили у будинках мирних жителів. На відео також можна помітити, як один із "асвабадітєлєй", якому вдалося вціліти, щосили накиває п'ятами.

Що відомо про втрати ворога в Україні

Від початку повномасштабної російської агресії 24-го лютого наші захисники та захисниці ліквідували приблизно 37 570 окупантів. За минулу добу знищено близько 100 російських військових.

Як вже писав УНІАН, дані про загиблих окупантів з відкритих джерел свідчать, що на війні проти України найчастіше гинуть російські вояки віком 21-23 років, переважно це вихідці з бідних регіонів Росії.

Напередодні повідомлялося, що у Путіна закінчуються буряти, тому мобілізація дісталася й до Москви. Тим, хто виявить бажання воювати проти України, обіцяють платити понад 200 тисяч рублів на місяць.

Вас також можуть зацікавити новини: