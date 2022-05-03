На Дніпропетровщині через обстріл окупантами об’єктів залізничної інфраструктури зупинено рух потягів.
Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.
"У нас два "прильоти" у Кам’янському районі", - повідомив він.
При цьому він зазначив, що ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру.
"Одну людину поранено", - додав голова ОВА.
"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено"- повідомив він.
Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в "Укрзалізниці" повідомили про обстріл російськими окупантами залізничних підстанцій. Перевізник попередив, що через це низка потягів прямуватиме із затримкою.