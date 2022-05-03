Два "прильоти" у Кам’янському районі, поранень зазнала одна особа.

На Дніпропетровщині через обстріл окупантами об’єктів залізничної інфраструктури зупинено рух потягів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко.

"У нас два "прильоти" у Кам’янському районі", - повідомив він.

При цьому він зазначив, що ракети сильно зруйнували залізничну інфраструктуру.

"Одну людину поранено", - додав голова ОВА.

"Скільки часу потрібно на відновлення залізниці, поки не зрозуміло. Рух потягів зупинено"- повідомив він.

Як повідомляв УНІАН, раніше сьогодні в "Укрзалізниці" повідомили про обстріл російськими окупантами залізничних підстанцій. Перевізник попередив, що через це низка потягів прямуватиме із затримкою.

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