Прикордонники, враховуючи обстановку, провели успішну операцію зі знищення російського прапора.

Прикордонники знищили російський прапор, який ворог розмістив на українській спостережливій вежі у Сумській області і прикрив позиціями снайперів.

Про це повідомляє прес-служба ДПСУ.

Триколор рашисти розмістили посеред ночі на спостережливій вежі у кількох метрах від кордону з Росією.

Аби українські прикордонники не зняли прапор, противник на цьому напрямку розмістив позиції снайперів.

Прикордонники, враховуючи обстановку, провели успішну операцію зі знищення російського прапора.

"Завдяки професійності, майстерності та відважності нашим захисникам вдалося непомітно наблизитися квадрокоптером до вежі та скинути на неї вибухівку, в результаті чого російський триколор знищено", - розповіли у прикордонній службі.

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Противник не припиняє ведення наступальних дій у Східній операційній зоні з метою встановлення повного контролю над територією Донбасу та утримання сухопутного коридору з тимчасово окупованим українським Кримом.

На території Донецької та Луганської областей протягом доби, 3 травня, було відбито 12 атак ворога.

У ході боїв українські захисники знищили: 6 танків, 5 артилерійських систем (три – РСЗВ), 15 одиниць бойової броньованої техніки і 9 одиниць автомобільної техніки. Є у противника втрати і на інших напрямках.

З метою руйнування транспортної інфраструктури України ворог завдав ракетних ударів по об’єктах на території Дніпропетровської, Кіровоградської, Львівської, Вінницької, Київської, Закарпатської, Одеської та Донецької областей.

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