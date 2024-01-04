В Очакові реактивними системами залпового вогню ворог поцілив по електропідстанції, порушено електроживлення кількох населених пунктів.

На лівобережжі Херсонщини підрозділи ЗСУ мінуснули понад півсотні російських окупантів та ворожу техніку, серед якої – новий ударний БпЛА "Куб".

"Протягом доби противник здійснив 9 безуспішних штурмових дій. Наші підрозділи продовжують роботу з розширення плацдарму й утримують зайняті позиції, завдаючи окупантам значних втрат у живій силі та техніці - по місцях дислокації ворога, вогневих позиціях і тилах", - повідомили у Силах оборони півдня України,

Зокрема, зараз отримано підтвердження, що на лівому березі ліквідовано 54 окупанти. Знищено зенітно-ракетний комплекс "Стріла-10", три гармати, ударний БпЛА "Куб", БТР-80, сім одиниць автомобільної техніки та два спостережні пункти. Також на брухт пішла самохідна артилерійська установка "Піон".

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Як зазначається, окупанти продовжують вести аеророзвідку, намагаються тиснути артилерійськими обстрілами, застосовують ударні дрони по прифронтових населених пунктах.

Обстріли півдня

Протягом доби ворог завдав ракетний удар, імовірно із застосуванням ЗРК С-400, по Снігурівській громаді Миколаївщини. Влучання по території одного з підприємств спричинило пожежу, також пошкоджено півтора десятка приватних домоволодінь. Поранення отримали 4 цивільних, серед яких 15-річна дівчина. Також агресор завдав авіаційного удару із застосуванням 4 керованих авіабомб по населених пунктах Берислав та Червоний Маяк.

У прифронтовій зоні на Херсонщині російська армія застосувала по населених пунктах дев’ять FPV-дронів, БпЛА типу "Ланцет", а також скинула 12 осколкових боєприпасів з дронів інших модифікацій. Зокрема, під ці удари попали жителі населених пунктів Кізомис, Янтарне, Новоберислав, Берислав, Зміївка, Гаврилівка.

Окрім того, окупанти здійснили 14 артилерійських обстрілів населених пунктів. Гатили 5 разів по Херсону, два рази по Новотягинці. Обстріляні Кізомис, Велетенське, Садове, Новодмитрівка, Нововоронцовка на Херсонщині, місто Очаків та Чорноморська громада на Миколаївщині. Внаслідок артилерійських обстрілів загинуло 2 цивільні особи, 2 поранено. Пошкоджено будівлю навчального закладу, крамницю, близько десятка приватних будинків та господарча будівля, а також багатоквартирні будинки. В Очакові реактивними системами залпового вогню ворог поцілив по електропідстанції, зайнялась пожежа, порушено електроживлення кількох населених пунктів. Наразі там тривають відновлювальні роботи.

За даними Сил оборони, у Чорному морі зараз перебуває два кораблі ворожого флоту, ще один чергує в Азовському морі. Ракетоносії заведені у пункти базування.

Війна в Україні - ситуація на Херсонщині

Як повідомляв УНІАН, напередодні на лівобережжі українські захисники знищили два зенітно-ракетних комплекси "Бук-М3" та радіолокаційну станцію "Яструб-АМ", вартість яких становить сотні мільйонів доларів. Також на брухт пішли розвідувальний БПЛА Zala, п’ять ударних дронів "Ланцет", гармату, два міномети, чотири одиниці автомобільної техніки, польовий пункт боєпостачання.

Як пише Forbes, загарбники на лівобережжі Херсонщини сотнями гинуть у приречених штурмах через мінні поля навколо Кринок та прилеглих лісопосадок. Росіяни вирішили радикально підійти до цієї проблеми й розміновувати поля власними військовими, як це колись робив генерал Георгій Жуков.

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