Навіть якщо США скоротять або припинять військову підтримку, Україна збереже здатність продовжувати війну.

Президент США Дональд Трамп минулого тижня здивував європейців, пред'явивши Києву ультиматум: прийняти раптовий американський проєкт мирного плану для завершення війни або ризикувати втратити доступ до американської зброї та розвідданих.

Відтоді цей план хоч і було змінено з урахуванням пропозицій України та Європи, щоб зробити його менш явно проросійським, проте загроза все ще нависає над Києвом, пише Politico. Це порушує два питання: чи може Європа плавно замінити американські поставки озброєнь і чи зможе Україна продовжувати війну без озброєнь США?

ЗМІ проаналізувало п'ять ключових аспектів ультиматуму Трампа і те, що вони означають для українських військових зусиль.

1. Чи може Європа просто замінити США

Ні - ні в короткостроковій перспективі, ні на рівні, необхідному Україні, заявляють журналісти. Старший радник Європейського політичного центру Крістіан Меллінг вважає, що Європа може підтримувати Україну без США, але тільки "з великими ризиками".

Усе, що перестануть постачати США, доведеться "компенсувати втратами або зміною тактики ведення війни". І навіть у цьому випадку забезпечити нинішній рівень допомоги "майже неможливо". Європа постачає Україні боєприпаси, танки, винищувачі та багато іншого - але американські системи все одно життєво важливі.

Критичний розрив - системи ППО і ПРО. Більша частина української здатності перехоплювати російські балістичні ракети тримається на американських комплексах Patriot і ракетах PAC-3, які виробляють тільки в США.

"Я хотів би сказати, що ми могли б обійтися без США... але лише на короткий час. Тільки США виробляють ракети-перехоплювачі PAC-3 MSE", - заявляє науковий співробітник Національного інституту стратегічних досліджень України Микола Бєлєсков.

Цього місяця Держдепартамент США схвалив продаж Україні перехоплювачів Patriot на суму 105 млн доларів.

Європа постачає Україні французько-італійську систему ППО SAMP/T, яку можна порівняти з Patriot, а наступного року має отримати модернізовану SAMP/NG. Але з урахуванням того, що Росія майже щодня завдає руйнівних ударів по українських містах, Україні потрібні всі можливі комплекси.

2. Наскільки важливий обмін розвідданими

Меллінг зазначає, що раннє виявлення російських ракет забезпечується щільною мережею американських супутників і сенсорів, якої у Європи просто немає. Європейські засоби можуть "закривати окремі прогалини", але "ніколи не будуть настільки ж ефективними".

Україна має доступ до супутників-розвідників фінської компанії ICEYE, а Європа має свої розвідувальні можливості - але вони поступаються американським. Повідомляється, що без США буде важче як виявляти російські атаки, так і проводити контрудари, наприклад, по російських системах ППО або нафтопереробних заводах.

"Без допомоги США наша здатність завдавати дальніх ударів по Росії значно знизиться. Нам буде дуже важко. Але я можу з гордістю сказати, що ми пройшли великий шлях і не втратимо цю спроможність", - зазначив український військовослужбовець сил безпілотних систем із позивним "Лінч" на конференції в Києві.

Якщо США припинять ділитися розвідданими, це "призведе до більшої кількості загиблих українців", попереджає президент Transatlantic Dialogue Center Максим Скрипченко.

Європа могла б із часом побудувати більше супутників і розвідувальних літаків. Але на це знадобляться роки - навіть для досягнення власних цілей з нарощування можливостей, не кажучи вже про допомогу Україні.

3. Хіба Європа вже не витрачає більше за США

Європа дійсно витрачає на Україну більше, ніж США, але це не означає, що вона контролює ситуацію, пише ЗМІ.

За даними Інституту Кіля, у 2022-2024 роках США і Європа виділяли приблизно однакові щомісячні обсяги військової допомоги. Після приходу Трампа ситуація різко змінилася: допомога США майже впала до нуля, тоді як Європа збільшила підтримку до майже 4 млрд євро на місяць у першій половині року і навіть після зниження все одно давала в рази більше за Америку.

Замість поставок США тепер продає зброю - а союзники оплачують закупівлі за списком PURL (Prioritized Ukraine Requirements List).

PURL - це узгоджений із НАТО перелік озброєнь, який передбачає прямі платежі європейських урядів американським оборонним компаніям за системи, які Україна не може отримати ніде більше. Це спосіб зберігати потік ключової американської зброї - і утримувати Трампа від повної відмови від підтримки Києва.

"Американці продають Україні те, що неможливо замінити", - підкреслює Скрипченко, зазначаючи, що США потрібні європейські ринки і їм вигідно продовжувати продажі Patriot та інших унікальних систем. Але це не дає Європі контролю. Меллінг стверджує, що США все частіше поводяться як партнер, який може "переписати правила в будь-який момент", а це робить Європу вразливою.

4. Чи справді США можуть припинити продаж зброї

Скрипченко стверджує, що комерційна логіка працює проти зупинки поставок: у рамках PURL уже є зобов'язання на 3,5 млрд доларів - величезні гроші, від яких американським компаніям складно відмовитися.

Однак Меллінг попереджає: політична влада сильніша за економічну вигоду. "Уряд США може зупинити експорт одним рішенням", - каже він, нагадуючи про випадки, коли адміністрація Трампа вже припиняла поставки або обмін розвідданими.

США також можуть заблокувати реекспорт або затримати поставки, щоб чинити тиск на Київ або Європу. І саме такий настрій зараз домінує у Вашингтоні.

5. Чи зможе Україна продовжувати війну без США

Зможе - але війна одразу стане набагато вразливішою і непередбачуванішою, зазначають журналісти. Росія щотижня втрачає тисячі військових у своїй повільній наступальній кампанії, а українська армія завдає значної шкоди завдяки дронам і збільшеній кількості артилерійських боєприпасів.

Наразі Україна має одну з найбільших оборонних галузей Європи, виробляючи власні дрони, ракети середньої та великої дальності, артсистеми та боєприпаси. Президент України Володимир Зеленський нещодавно заявив, що країна вже виробляє близько 60% необхідного озброєння.

"За три роки ми перетворили невеликий сектор на динамічну індустрію, що стала основою нашої обороноздатності", - заявила заступниця міністра оборони Ганна Гвоздяр. Решта 40% - не всі зі США, але частка Вашингтона досить велика, щоб її відсутність вплинула на здатність України вести війну.

Україна виробляє дешеві системи для боротьби з дронами, але не виробляє засобів перехоплення балістичних ракет. А для темпів виробництва і розвитку галузі Київ потребує фінансування партнерів. "Підтримка партнерів критична для збереження темпів і розширення можливостей галузі", - додала Гвоздяр.

Меллінг же попереджає: втрата підтримки США змусить Київ імпровізувати, що призведе до додаткових втрат. Україна зможе продовжувати, але тільки ціною "великих ризиків" і тактичних змін. Проте стійкість України не викликає сумнівів, пише ЗМІ.

Україна продовжувала опір навіть у період найжорстокішого дефіциту ППО, боєприпасів і озброєнь, під постійними ударами ракет, бомб і дронів. Країна "не капітулювала і не звалилася" - це доводить, що Україна боротиметься навіть якщо Трамп повністю відмовиться від підтримки.

