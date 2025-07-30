Вони могли проникнути туди, щоб навчитися керувати FPV-дронами.

Спецслужби Мексики попередили Україну, що деякі добровольці, які приєдналися до Міжнародного легіону Головного управління розвідки Міноборони, можуть бути пов'язані з картелями.

Як пише Intelligence Online, на початку літа Центр національної розвідки передав Службі безпеки України секретну записку, в якій ішлося про мексиканських добровольців, які вступили до Міжнародного легіону з метою освоїти навички керування дронами, особливо FPV-моделями.

Служба безпеки разом із розвідкою розпочала розслідування, що охопило не лише мексиканців, а й колумбійських громадян, зокрема тих, хто служить у таємному підрозділі Tactical Group Ethos. Слідчі підозрюють, що деякі з іноземців хотіли потрапити до центрів підготовки операторів FPV-дронів, щоб передати здобуті знання транснаціональним кримінальним структурам.

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Повідомляється, що низка бійців виявляли особливий інтерес виключно до тренувань із дронами, ігноруючи інші види підготовки. Серед них - доброволець під позивним Aguila‑7, який приєднався до легіону у березні 2024 року, використовуючи підроблені документи сальвадорця.

Aguila‑7 пройшов повноцінне навчання роботі з дронами у Львові. Інструктори відзначили його високий рівень підготовки: він добре орієнтувався в роботі аналогових передавачів, вмів виявляти теплові "сліпі зони" та прогнозувати засоби радіоелектронної боротьби.

Подальше розслідування нібито встановило, що він міг бути колишнім бійцем мексиканського спецпідрозділу GAFE, звідки деякі військові після звільнення перейшли на бік організованої злочинності, зокрема створивши наркокартель "Лос-Сетас".

Також, за інформацією європейського джерела в галузі безпеки, щонайменше троє колишніх бойовиків колумбійського угруповання FARC змогли вступити до Міжнародного легіону, використавши документи Панами чи Венесуели. Їхній перетин кордону могли координувати й фінансувати компанії, пов’язані з наркокартелями, які також займалися їх легалізацією та організацією маршрутів через Словаччину або Молдову.

"Ми приймали добровольців із добрими намірами. Але слід визнати: Україна стала глобальною платформою для поширення тактики FPV. Дехто приїздить сюди, щоб навчитися вбивати за допомогою дрона вартістю 400 доларів, а потім продає ці знання тому, хто більше заплатить", - сказав один із керівників СБУ.

Міжнародний легіон

Міжнародний легіон Головного управління розвідки Міноборони - це формування, створене після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну в лютому 2022 року.

Згідно з даними з відкритих джерел, Легіон ГУР діє окремо від Українського Іноземного Легіону - під іншою командною структурою, з іншими техніками, тактиками та процедурами.

Деякі бійці Легіону давали інтерв'ю, в яких порівнювали війну в Україні з іншими конфліктами, а також розповідали про свою участь в боях з російськими загарбницькими військами.

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