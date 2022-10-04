Підрозділи нещодавно сформованого й переміщеного в Україну 3 армійського корпусу не можуть ефективно виконувати завдання, поділилися у Генштабі ЗСУ.

В Україну планують перемістити підрозділи Росгвардії з Сибіру й контингент з Сирії, а тим часом мобілізовані окупанти самовільно залишають позиції та вживають алкоголь.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб ЗСУ.

"За наявною інформацією, військовим керівництвом збройних сил Російської Федерації було прийнято рішення про переміщення в район ведення бойових дій підрозділів військ Росгвардії, що базуються в адміністративних межах сибірського військового округу та контингенту російських військ в Сирії", - йдеться у повідомленні.

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У Генштабі також повідомили, що за наявною інформацією, підрозділи нещодавно сформованого та переміщеного на територію України 3 армійського корпусу не в змозі ефективно виконувати завдання за призначенням.

"Застаріле і непридатне до використання озброєння та військова техніка, самовільне залишення позицій та відмови від виконання бойових завдань особовим складом, вживання алкогольних напоїв, систематичні порушення військової дисципліни є основними причинами деморалізації військовослужбовців підрозділів зазначеного з’єднання противника", - йдеться у повідомленні.

Тим часом у місті Твер, через відсутність викладацького складу та технічних спеціалістів, які залучені до війни в Україні, у військовій академії повітрянокосмічної оборони призупинено навчання на окремих курсах.

Мобілізація в РФ 2022 - що потрібно знати

Як повідомляв УНІАН, президент Росії Володимир Путін 21 вересня оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі. Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

Крім того, в Росії достроково організовують випуски з військових училищ курсантів для відправки на передову в Україні.

ЗСУ дають гідну відсіч супротивнику. Втрати РФ в Україні на 3 жовтня 2022 року такі - ліквідовано близько 60,5 тис. окупантів і, зокрема, 2 380 ворожих танків.

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