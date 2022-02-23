Чоловіків призовного віку "хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати", їх хочуть використовувати в якості "гарматного м'яса", вважає радник міністра внутрішніх справ України.

На окупованих Росією територіях Донбасу чоловіки ховаються від окупантів, які оголосили загальну мобілізацію. Мешканці так званих "ЛДНР" не хочуть воювати та переодягаються в жінок, щоб їх не схопили прямо посеред вулиці.

Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.

За його словами, в окупованому Донбасі багато чоловіків не хочуть виходити на вулицю. Жителі "ЛДНР" не готові стати "гарматним м'ясом" у разі можливих бойових дій. Більш того, деякі переодягаються в жінок.

"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення - це реальність!", - написав Геращенко.

Якщо Путін все ж таки вирішити почати наступ, вважає радник глави МВС, то першими він пошле на війну не росіян, а жителів "ЛДНР", які не хочуть брати в руки зброю.

Мобілізація в ОРДЛО: що відомо

19 лютого ватажки терористів "ЛДНР" заявили про загальну мобілізацію. Ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник підписали відповідні "укази".

Йдеться про "наказ" прибути в "військові комісаріати" всім чоловікам окупованих РФ територій нібито через "безпосередню загрозу агресії" з боку Збройних сил України.

Після цього Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякують і погрожують тортурами у разі відмови взятися за зброю.