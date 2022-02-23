На окупованих Росією територіях Донбасу чоловіки ховаються від окупантів, які оголосили загальну мобілізацію. Мешканці так званих "ЛДНР" не хочуть воювати та переодягаються в жінок, щоб їх не схопили прямо посеред вулиці.
Про це на своїй сторінці в Facebook повідомив радник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко.
За його словами, в окупованому Донбасі багато чоловіків не хочуть виходити на вулицю. Жителі "ЛДНР" не готові стати "гарматним м'ясом" у разі можливих бойових дій. Більш того, деякі переодягаються в жінок.
"На окупованих РФ територіях українського Донбасу, чоловіків призовного віку хапають прямо на вулицях і тягнуть у військкомати, щоб використовувати їх як гарматне м'ясо при майбутніх можливих бойових діях. Деякі, ходять по вулиці переодягнувшись в жіноче плаття. Це не жарт і не перебільшення - це реальність!", - написав Геращенко.
Якщо Путін все ж таки вирішити почати наступ, вважає радник глави МВС, то першими він пошле на війну не росіян, а жителів "ЛДНР", які не хочуть брати в руки зброю.
Мобілізація в ОРДЛО: що відомо
19 лютого ватажки терористів "ЛДНР" заявили про загальну мобілізацію. Ватажок підконтрольних Кремлю терористів "ДНР" Денис Пушилін, а слідом за ним і ватажок російських найманців "ЛНР" Леонід Пасічник підписали відповідні "укази".
Йдеться про "наказ" прибути в "військові комісаріати" всім чоловікам окупованих РФ територій нібито через "безпосередню загрозу агресії" з боку Збройних сил України.
Після цього Міністр оборони України Олексій Резніков розповів про примусову мобілізацію чоловіків в ОРДЛО. За його словами, бойовики буквально "захопили їх у заручники", залякують і погрожують тортурами у разі відмови взятися за зброю.