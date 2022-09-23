Жорсткий підхід російської влади до мобілізації викликає суспільний гнів по всій країні, зазначили аналітики.

Влада Російської Федерації, ймовірно, провели з Україною масштабний обмін полоненими в день оголошення мобілізації, щоб применшити значення цього обміну.

Жорсткий підхід Кремля до мобілізації викликає суспільний гнів і недовіру по всій РФ, повідомляє американський Інститут дослідження війни (ISW).

"Кремль, ймовірно, спробував применшити значення обміну полоненими з Україною, який вкрай непопулярний серед російських націоналістів і мілблогерів, зробивши обмін в той же день, коли Путін (російський президент Володимир Путін - Ред.) оголосив про часткову мобілізацію", - зазначили аналітики.

Відео дня

У ISW додали, що під час масштабного обміну полоненими в Україну були повернуті, зокрема, захисники маріупольського заводу "Азовсталь" - лідери батальйону "Азов", яких в Росії пропагандисти називали нацистами і широко розрекламували їх захоплення в полон.

"Крайні праві російські блогери розкритикували обмін і запитали, чи відмовився Кремль від "денацифікації" України, - однієї із заявлених цілей російського вторгнення", - наголошується в матеріалі.

Мобілізація в Росії і масштабний обмін полоненими

21 вересня Володимир Путін оголосив про те, що в Росії починається часткова мобілізація. Влада РФ зазначала, що закликати будуть тільки військових, які знаходяться в запасі.

Глава російського Міноборони Сергій Шойгу говорив, що мобілізувати в РФ планують близько 300 тис. осіб. За даними ЗМІ, у російську армію хочуть призвати мільйон людей.

У ЗМІ вже з'явилася інформація, що повістки в Росії отримувала не тільки військові, які перебувають у запасі. У РФ пройшли акції протесту, було багато затриманих. За відомостями Avtozak LIVE в Telegram, лише у 18-му відділі поліції Санкт-Петербурга знаходяться 27 заарештованих після участі в акціях проти мобілізації.

Також 21 вересня був масштабний обмін полоненими між Україною і РФ. В Україну повернулися 215 героїв, серед них є 124 офіцери.

На волі опинилися такі найвідоміші командири - Святослав Паламар ("Азов"), Герой України Денис Прокопенко "Редис" з "Азова", Олег Хоменко ("Азов"), Сергій Волинський "Волинь" з 36-ї бригади морської піхоти, Дениса Шлегу з Нацгвардії, а також Герой України Євген Бова.

Крім того, на Батьківщину повернулася відома багатьом українцям "Пташка" - Катерина Поліщук та вагітні Чорненька Анастасія, Шумовецька Яна та Мамонова Мар'яна.

200 захисників України обміняли на проросійського політика, кума Володимира Путіна Віктора Медведчука, а 5 командирів - на 55 загарбників. Командири будуть перебувати в Туреччині до кінця війни.

З російського полону повернулися також 10 іноземців, які захищали Україну, - п'ятеро британців, двоє американців та по одному представнику Хорватії, Швеції та Марокко.

Президент Володимир Зеленський вважає, що полоненим офіцерам, командирам з "Азовсталі", а також іноземцям могла загрожувати друга Оленівка чи показове судилище.

Вас також можуть зацікавити новини: