Радник Офісу президента зазначив, що у російської армії великі проблеми з медициною і забезпеченням в цілому.

Мобілізація у Російській Федерації провалилася. Вони змогли зібрати трохи більше 90 тисяч осіб, але у російської армії проблеми із забезпеченням.

Про це розповів радник офісу президента Олексій Арестович в ефірі Фейгін LIVE

"За наші даними, вони змогли зібрати в навчальних центрах і на полігонах трохи більше 90 тисяч осіб. У Міноборони вони вже повідомили, що стикаються з труднощами в проведенні мобілізації - деяких областях у зв'язку з набором мобілізованих, а також скрізь через необхідність їх озброювати. Здатність сформувати підрозділ у них викликає гострий сумнів. Якщо вони не зможуть сформувати нову хвилю їх нових підрозділів, то їх кількість нічого не змінить. Головна мета цієї мобілізації-зменшення бази протестів, тому що у військовому плані їм не вдається їх озброїти, а також прийняти в навчальних центрах", - пояснив Арестович.

При цьому він зазначив, що в Росії великі проблеми з військовою медициною – її рівень нижче нуля, а також нічим картати і нема в що одягати солдатів.

"Дивлячись на розгромлену регулярну армію, ця спроба мобілізації, яка повинна була стати військовим аргументом, який розтягнув би час, поки Європа замерзне, і вони примусять нас до переговорів, то цей план провалюється. Путінський план зі ставкою на мобілізацію провалився через тиждень після початку мобілізації. Це була спроба створити якусь переговорну позицію, зіграти на відсутності газу і енергетичній кризі, але вона провалилася, тому що мобілізовані до зими не дотягнуть", - вказав радник ОПУ.

Крім того, він вказав, що перший інструмент впливу, який вони кували 20 років, провалився за півроку, а другий – за тиждень.

"Третій інструмент - ядерна зброя, але навіть ядерну війну потрібно вести з якимось цілями. Вони вміють запускати ракети, але не знають, що з цим робити. Та ніхто і не впевнений у стані ядерної зброї, адже випробування не проводилися роками", - підсумував Арестович.

Мобілізація в Росії - що відомо

21 вересня президент РФ Володимир Путін оголосив про мобілізацію російських військовослужбовців, які перебувають у запасі.Пізніше був опублікований відповідний указ і там не йде мова тільки про запас.

Міністр оборони РФ Сергій Шойгу тоді заявив, що мобілізувати планують близько 300 тисяч осіб. У ЗМІ з'являлася інформація про намір залучити 1-1,2 мільйона чоловік.

Незабаром повістки почали роздавати і тим, хто не підходить під мобілізацію. Президент РФ Володимир Путін дуже швидко визнав проблеми з оголошеною на території Росії "частковою" мобілізацією.

Після оголошення мобілізації з РФ масово почали виїжджати чоловіки призовного віку. Зокрема, в Фінляндія, Грузію, Вірменію, Казахстан, Монголію. З 30 Вересня Фінляндія закрила кордони для росіян, що біжать від мобілізації, а на кордоні з Грузією, де скупчилися черги, Росія розгорнула пункт мобілізації людей з черги на виїзд з країни.

Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що мобілізованим росіянам не вистачає військової форми, спальних місць і вбиралень.

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