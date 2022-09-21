У життя чудове почуття гумору, зазначили в Офісі президента України.

Радник керівника Офісу президента України Володимира Зеленського Михайло Подоляк прокоментував заяву президента РФ Володимира Путіна про оголошення мобілізації.

Про це Подоляк написав на своїй сторінці у Twitter.

Він нагадав, що триває 210-й день "триденної війни".

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Радник голови ОП додав, що росіяни, які вимагали знищити Україну, врешті отримали: мобілізацію, закриті кордони та блокування банківських рахунків, тюрму за дезертирство, а також "спецзагони для "опущених" у приватних військових компаніях".

"Все ще йде за планом, чи не так? У життя чудове почуття гумору", - резюмував Подоляк.

Нагадаємо, сьогодні, 21 вересня, президент РФ Володимир Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. За його словами, мобілізаційні заходи в РФ почнуться сьогодні, а призову нібито підлягатимуть тільки військовослужбовці, які перебувають в запасі.

Своєю чергою міністр оборони РФ Сергій Шойгу уточнив, що мобілізувати планують близько 300 тис. осіб.

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