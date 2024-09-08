Він зазначив, що емоційно інколи стає складніше з огляду на контент, який поширюється у соцмережах.

Бійцям, які на війні переживають пекло, емоційно складно сприймати ухилянтів, які у соцмережах хизуються відвідинами спортзали або стріляниною заради розваги.

Про це в ефірі Армія TV сказав капітан ЗСУ та музикант Олександр Буліч (відомий під сценічним ім'ям як Sasha Boole). Зокрема, у нього запитали, чи обговорював він з побратимами людей, які ухиляються від військової служби.

"Так чи інакше, говориш про людей, яких вважав друзями, а вони підло втекли, перепливши Тису, заплативши якимось контрабандистам, або поробили собі "ліві" довідки. Ти говориш, бо тебе це оточує", - сказав капітан ЗСУ.

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Також він зазначив, що емоційно інколи стає складніше з огляду на контент, який поширюється у соцмережах.

"Людина повертається зі складної задачі, переживши реальне пекло, добирається до умовного "Старлінка", відкриває смартфон, а там матусині бусинки у спортзалі (качаються - УНІАН), люблять себе, усі такі класні, красиві і здорові, але з довідками, що не можуть служити, бо у нього срака відвалиться", - сказав військовий.

Також він висловив невдоволення тими українцями, які на вихідних впродовж усієї повномаштабної війни збираються на полігоні, аби постріляти з купленої за власні гроші зброї, але у військо не йдуть, бо кажуть, що "готуються".

"До чого пацани готуєтеся? До вторгнення інопланетян? Переживаєте, що раптом, поки мужики на фронті, вторгнуться інопланетяни і не буде кому тил прикрити? Тоді це виправдано", - сказав Буліч.

Вилов ухилянтів

Наприкінці серпня президент Володимир Зеленський заявив, що правоохоронці та прикордонники за два тижні мають напрацювати рішення у питанні протидії незаконному виїзду за кордон як ухилянтів, так і впливових осіб у держави. Президент зауважив, що принаймні "на папері" рішення будуть за два тижні. "Принаймні будемо розуміти як це можна посилити. Посилити і контроль, і відповідальність", - додав Зеленський.

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