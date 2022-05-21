У перехопленій розмові окупант просить дружину пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений.

Мобілізовані в "ДНР" окупанти шукають правозахисні організації, щоб утекти з війни РФ проти України. Вони порівнюють службу в російській армії з рабством, називають це порушенням прав людини і готові до дезертирства.

Про це свідчать нові телефоні розмови загарбників, перехоплені СБУ.

"Хоч кудись звернутися, ну, не знаю, з прав людини, зрештою. Я що, у полоні якомусь чи в рабстві? Я не зрозумію ось це", - розповідає мобілізований житель так званої "ДНР" своїй дружині.

Він просить її пошукати, до кого можна звернутися за допомогою, бо сам – повністю розгублений.

"У Росію не поскаржишся, тому що це Росія змусила, петушиліну (прим. Пушилін) не поскаржишся, тому що він нас подарував або продав Росії, Україні – я буду зрадником...", - говорить він.

"Що ж, даємо підказку для загарбників, які хочуть залишитися живими: телефонуйте за номером 2402 та здавайтеся в полон. Ця "гаряча лінія" спеціально створена для таких випадків. Вам допоможуть. Працює як для російських, так і для українських номерів", - наголосили в СБУ.

Варто зазначити, що мешканці "ДНР" зазнають величезних втрат, воюючи проти українських військових, чим вкрай незадоволені. Росіяни ж воювати проти України не хочуть.

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