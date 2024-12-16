За словами Девіда Акса, Україна могла вдарити по столиці Чечні модифікованим літаком А-22.

Україна могла завдати атаки по базі ОМОНу в Грозному (Чеченська республіка, РФ) за допомогою літака А-22, модитфікованого в ударний БПЛА. Про це пише аналітик Forbes Девід Акс.

За його словами, це наразі останній у серії дальніх ударів А-22, які Головне управління розвідки Міноборони України з початку цього року модифікувало в односторонні ударні безпілотники.

"З дальністю до 800 миль (близько 1300 км - УНІАН) із додатковим внутрішнім паливом на додаток до систем дистанційного наведення та вибухових навантажень, А-22 вартістю 90 000 доларів США вразили, серед інших цілей, фабрику безпілотників, ракетний дослідницький центр і військово-морську базу, переповнену військовими кораблями", - зазначає експерт.

Відео дня

Він вказує, що скло кабіни безпілотника було непрозорим, крім того, дрон, імоіврно, колись мав реєстраційний номер на хвості, адже на одному з відео недільної атаки видно пляму фарби:

"Це може означати, що ГУР шукає вживані А-22 для своєї програми безпілотників, а не бере всі планери безпосередньо з київського заводу "Аеропракт".

Також, зазначає Акс, потрапляння спричинило хвилю вогняної кулі, але не лавину уламків, яку можна було б очікувати від спеціально виготовленого боєприпасу глибокого удару, такого як британська ракета Storm Shadow.

"Там, де Storm Shadow може похвалитися подвійною боєголовкою - одна для відкриття щілини в цілі, друга для вибуху всередині - A-22, здається, має простішу унітарну боєголовку. Крім того, Storm Shadow або аналогічна ракета летить зі швидкістю 600 миль (майже 1000км) на годину, що надає їй більшої проникаючої сили. Навпаки, А-22, який жертвує швидкістю заради дальності, має максимальну швидкість близько 125 миль (200 км) на годину", - констатує аналітик.

Остання атака по Грозному

Як повідомляв УНІАН, вранці неділі, 15 грудня, дрони рознесли базу ОМОНу в Грозному. В українському ЦПД зазначили, що удари по Чечні - це приниження глави Чеченської республіки Рамзана Кадирова.

Згодом Кадиров підтвердив атаку по базі ОМОНу в Грозному і анонсував "удар відплати".

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