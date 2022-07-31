У мережі з'явилося відео моменту вибуху в Севастопольському штабі окупантів.
На опублікованих кадрах показано сам вибух, що супроводжувався великим стовпом диму.
Загадкові вибухи в окупованому Севастополі
Напередодні військового параду до Дня російського ВМФ окупанти звинуватили Україну в атаці на штаб Чорноморського флоту в Севастополі. При цьому удар було начебто завдано з території півострова.
За словами пропагандистів, в результаті удару постраждали п'ятеро людей.
Україна звинувачення окупантів спростувала. Спікер голови Одеської ОВВА Сергій Братчук назвав заяву РФ "відвертою провокацією". "Звільнення відбуватиметься не так і набагато ефективніше, всьому свій час", - написав він у соцмережах.
У Військово-Морських силах ЗСУ нагадали, що вони ціляться виключно по військових об'єктах окупантів.
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