Окупантам нагадали, що Крим - це Україна.

У Військово-морських силах ЗСУ відреагували на інформацію пропагандистських ЗМІ про нібито обстріл безпілотником штабу Чорноморського флоту РФ у Севастополі українською армією.

У прес-центрі ВМС назвали інформацію про обстріл вигадкою.

"Насправді ворог не ризикнув проводити день чф рф, а щоб в котрий раз не зганьбитися перед всім світом, побоюючись Збройних Сил України, вигадав привід, щоб відмінити заходи з нагоди так званого свята. Такими заявами, ворог визнає свою ППО недієздатною, та ставить під ще більший сумнів існування Кримського мосту", - йдеться у повідомленні.

Там нагадали, що Україна звільнює окуповані території, використовуючи для цього наявні зразки озброєння.

"Нашими цілями є винятково військові об’єкти рф. Ми не завдаємо ударів по території рф. Крим - це Україна", - зазначили в ВМС.

Раніше сьогодні Росія заявила про "атаку Збройних сил України" на штаб Чорноморського флоту, розташований в окупованому Севастополі. В результаті удару постраждали п'ятеро людей.

Пізніше спікер Одеської ОВВА Сергій Братчук спростував заяви окупантів щодо "удару ЗСУ" по штабу Чорноморського флоту в Криму. "Повідомлення про нібито українську атаку на штаб Чорноморського флоту в Севастополі - відверта провокація. Звільнення нашого Криму від окупантів відбуватиметься не так і набагато ефективніше. Всьому свій час", - написав він.

У Криму взагалі заявили, що штаб нібито було атаковано з території Севастополя.