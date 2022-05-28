Спроба наступати на Борівське не увінчалася успіхом.

Російські окупанти безуспішно намагаються поліпшити своє тактичне положення на Бахмутському напрямку. На поточний момент бої тривають. А в Сєвєродонецькому районі ворог провів наступ, який відбили ЗСУ. Окупанти зазнали втрат і відійшли на раніше зайняті позиції.

Інформацією про це поділився прес-центр Генштабу ЗСУ на своїй офіційній сторінці на Facebook.

"На Бахмутському напрямку загарбники безуспішно намагаються поліпшити тактичне становище в районах населених пунктів Комишуваха і Новолуганське. Тривають бойові дії", — повідомили в Генштабі.

У районі Сєвєродонецька окупанти за підтримки артилерії наступали в напрямку населеного пункту Борівське. Штурм вийшов невдалим: ворог зазнав втрат і був змушений відступити на попередні позиції. Зараз рашисти проводять розвідку в секторі з метою виявити вогневі позиції підрозділів Сил оборони України.

Нагадаємо, у Сєвєродонецьку окупанти зайняли околиці, зокрема — готель "Мир". Сьогодні ЗСУ атакували рашистів у місті і ліквідували частину особового складу. Однак вибити ворога з готелю поки не вийшло.

За словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, головна небезпека на Донбасі — це оточення Сєвєродонецька і Лисичанська. Зараз ЗСУ зберігають контроль над трасою Бахмут-Лисичанськ і не дають взяти згадані населенні пункти в оточення.

В Американському інституті вивчення війни (ISW) вважають, що найближчими днями Сєвєродонецьк все ж можуть оточити. Однак швидко просуватися в місті окупанти не зможуть.

Війна Російської Федерації проти України

24 лютого РФ вторглася в незалежну Україну і влаштувала в країні справжній колапс. Окупанти не тільки захоплюють військові частини, аеропорти та інші стратегічні об'єкти, а й стріляють по мирних жителях і багатоповерхівках міст.

27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні. Офіційних підтверджень вторгнення її армії на нашу територію поки немає.

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