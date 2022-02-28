Водій бензовоза втратив керування і з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом.

На Чернігівщині в Сновській громаді через завали дерев на дорозі місцеві затримали російський бензовоз.

Про інцидент в Чернігівській області у Facebook повідомив журналіст Василь Чепурний.

"Завдяки завалу, влаштованому сіверянами, російський бензовоз у Нових Боровичах Сновської громади заїхав у дерево, водія затримано. Пальне для дозаправки окупантів не доїхало...", - написав він.

У коментарях дописувачі рекомендували використати пальне для української армії чи на посівну.

В Оперативному командуванні "Північ" уточнили, що через завал дерев, влаштований місцевими жителями, водій втратив керування і з’їхав на узбіччя, де зіткнувся з деревом. Силовики вилучили документи та речі.

Нагадаємо, 24 лютого президент Росії Володимир Путін почав вторгнення до України, в низці міст пролунали вибухи.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до українців та оголосив про запровадження воєнного стану.

Раніше журналіст Андрій Цаплієнко повідомив, що війська Росії перетнули кордон України у районі Харкова.

Водночас журналіст Юрій Бутусов поділився, що російська сторона атакувала нашу державу, і по всій країні були атаковані військові об’єкти, в першу чергу, системи управління, авіабази частини протиповітряної оборони. За його даними, українська армія чинила опір.

До цього російський президент Володимир Путін підписав укази про незалежність так званих "ЛНР" та "ДНР". РФ також вирішила ввести у псевдореспубліки своїх "миротворців". Про такі рішення російської сторони стало відомо 21 лютого.

Пізно ввечері 23 лютого з'явилася інформація, що ватажки "ДНР" і "ЛНР" Денис Пушилін та Леонід Пасічник попросили РФ надати допомогу квазідержавам.

Вас також можуть зацікавити новини: