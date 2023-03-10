Бойовий піп приволік ікону до російських окупантів, яких потім благословив на вбивства українців.

Піп РПЦ благословляв російських окупантів на вбивства українців іконою із загиблим херсонським колаборантом Кирилом Стремоусовим.

Стремоусов зображений в ролі православного мученика в червоній рясі, з хрестом і німбом над головою. Фото у своєму Telegram опублікував журналіст Денис Казанський.

"Цікаво, як це - іти у бій, усвідомлюючи, що твоя церква малює на іконах херсонського міського їб***, розчавленого російським танком, і благословляє тебе його ім'ям на смерть?" - поцікавився Казанський.

РПЦ підтримує вбивства українців - що відомо

З початку повномасштабного вторгнення РПЦ цілком підтримує агресію Путіна проти України. Патріарх Кирило слідом за пропагандою неодноразово повторював, що вважає росіян і українців "одним народом". Крім того, на думку глави РПЦ, немає нічого поганого, щоб гинути на території чужої держави.

Також РПЦ займається вербуванням парафіян на війну. Так, один піп висловився з цього приводу: "Люди вмирають - як свині захлинаються блювотиною... То ж краще зі зброєю в руках померти за Батьківщину. Ще встигне помолитися перед смертю - і пішла душа в рай".

Разом з тим втрати серед "бойових попів", яких теж відправляють допомагати окупантам в Україну, постійно зростають.

Хто такий Стремоусов - що відомо про загиблого колаборанта

До повномасштабного вторгнення Стремоусов позиціонував себе як блогера з Херсона. Кирило поширював проросійські наративи і нерідко був помічений у провокаціях.

Під час окупації міста Стремоусов перебіг на бік ворога та очолив один з окупаційних органів, підтримував тортури й переслідування українців. Перед заходом в Херсон українських сил втік до Генічеська, але дорогою його машину переїхав російський танк.

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