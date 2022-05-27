Траса Лисичанськ-Бахмут вільна від окупаційних сил, але ворог її постійно обстрілює.

Російські війська не полишають намірів захопити й контролювати трасу Лисичанськ-Бахмут.

Це в ефірі Радіо НВ констатував військовий експерт Олег Жданов.

"Її (трасу - ред.) можна назвати "дорогою життя". Чому? Тому що це один із шляхів постачання нашого угрупування, яке знаходиться у Сєвєродонецьку та Лисичанську. І по ці дорозі ми постачаємо боєприпаси, пальне і їжу для військ. Тому вона вкрай важлива", - розповів він.

Яка ситуація на трасі

26 травня глава Луганської ОВА Сергій Гайдай зазначив, що траса Лисичанськ-Бахмут вільна від окупаційних сил, але ворог її постійно обстрілює.

Сили ЗСУ знищили блокпост російських ДРГ на трасі разом з півсотнею окупантів.

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Ворог продовжує наступати на сході і зосередив усі зусилля на захопленні Луганської та Донецької областей. За добу ЗСУ відбили 12 атак росіян.

Важкі бої тривають за Сєвєродонецьк, Лисичанськ, окупанти намагаються вийти на трасу Лисичанськ-Бахмут. Противник відновив наступ на Слов'янському напрямку.

На думку експертів американського Інституту вивчення війни, окупанти вже провалили спробу просунутися на південний схід від Ізюма Харківської області.

Загарбники наполегливо просуваються від Попасної до Бахмута, але у подальшому цей рух сповільнюватиметься, вважають аналітики.

В Херсонській області ворог будує вже третю лінію оборони, що, імовірно, свідчить про наміри російських військ залишитися у регіоні надовго.

Росія продовжує завдавати ракетних ударів по українських містах.

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