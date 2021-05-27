На обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

Поблизу Новотошківського внаслідок снайперського обстрілу з боку окупантів загинув український військовий.

Як повідомляє прес-центр оперативно-тактичного угруповання "Північ" у Facebook, сьогодні російсько-окупаційні війська порушили режим припинення вогню та здійснили прицільний обстріл позицій українських захисників неподалік населеного пункту Новотошківське.

"В результаті снайперського пострілу один військовослужбовець зі складу Об’єднаних сил отримав кульове поранення, не сумісне з життям. Командування висловлює щирі та глибокі співчуття рідним та близьким загиблого захисника", - йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що на обстріл російсько-окупаційних військ наші захисники відкрили вогонь у відповідь.

На місці події працюють посадові особи бригади та група оперативного реагування Військової служби правопорядку ЗС України.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через українську сторону Спільного центру контролю та координації питань припинення вогню та стабілізації лінії розмежування сторін.

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Автор: Антоніна Доломанжи