На Донбасі сьогодні внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий.
Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил у Facebook.
"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.
Як зазначається, від початку доби збройні формування Російської Федерації здійснили 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.
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Так, в напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.
Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.
Як повідомляв УНІАН, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що Росія перекинула на окуповані нею окремі райони Донецької і Луганської областей понад тисячу тонн боєприпасів і десятки тисяч тонн пального.
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