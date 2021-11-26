Ворог стріляв у напрямку Мар'їнки та Новомихайлівки, використовуючи у тому числі заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

На Донбасі сьогодні внаслідок ворожого обстрілу загинув український військовий.

Про це повідомляється у вечірньому зведенні щодо ситуації в районі проведення операції Об’єднаних сил у Facebook.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець дістав поранення, несумісне з життям", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, від початку доби збройні формування Російської Федерації здійснили 2 порушення режиму припинення вогню, 1 з яких із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння.

Читайте такожУ Bellingcat заявили, що РФ поверне окупований Донбас Україні: названо причину

Так, в напрямку Мар’їнки противник здійснив обстріл з мінометів калібру 82 мм, а в бік Новомихайлівки ворог відкривав вогонь зі стрілецької зброї.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

Як повідомляв УНІАН, раніше українська делегація в ТКГ повідомила, що Росія перекинула на окуповані нею окремі райони Донецької і Луганської областей понад тисячу тонн боєприпасів і десятки тисяч тонн пального.

Вас також можуть зацікавити новини

Автор: Інна Андаліцька