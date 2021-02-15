На Полтавщині оголошено дводенну жалобу за загиблими.

З'явилися фото трьох військовослужбовців, які загинули в неділю в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.

Фото оприлюднив Телеграм-канал "Черговий ООС".

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Як повідомлялося, в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої у районі Новолуганського загинули:

капітан Олександр Володимирович Войтенко, 30.11.1974 р. н., уродженець Полтави

солдат В'ячеслав Сергійович Алексєєнко, 17.04.1987 р. н., уродженець міста Кременчук

старший солдат Дмитро Мироненко, 31.03.1994 р. н., уродженець Харкова

У Кременчуці (Полтавська область) на два дні оголосили жалобу за загиблими бійцями, а ДБР зайнялося розслідуванням інциденту.

Президент Володимир Зеленський відправив на Донбас міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ для встановлення причин трагедії.

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Автор: УНІАН