З'явилися фото трьох військовослужбовців, які загинули в неділю в районі проведення Операції об'єднаних сил на Донбасі.
Фото оприлюднив Телеграм-канал "Черговий ООС".
Читайте такожУ ТКГ спрогнозували нове загострення на Донбасі: названо терміни
Як повідомлялося, в результаті підриву на невстановленому вибуховому пристрої у районі Новолуганського загинули:
- капітан Олександр Володимирович Войтенко, 30.11.1974 р. н., уродженець Полтави
- солдат В'ячеслав Сергійович Алексєєнко, 17.04.1987 р. н., уродженець міста Кременчук
- старший солдат Дмитро Мироненко, 31.03.1994 р. н., уродженець Харкова
У Кременчуці (Полтавська область) на два дні оголосили жалобу за загиблими бійцями, а ДБР зайнялося розслідуванням інциденту.
Президент Володимир Зеленський відправив на Донбас міністра оборони та головнокомандувача ЗСУ для встановлення причин трагедії.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram