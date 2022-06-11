Чубашев був автором програми "Рекрут UA", керував "Армія FM" та Військовим телебаченням України.

На війні в Україні проти російських окупантів загинув офіцер, військовослужбовець і військовий журналіст Олексій Чубашев.

Про це 10 червня повідомив у Facebook його друг Михайло Макарук, пост якого опублікувало також угруповання Об’єднаних сил.

"Сьогодні в мене загинув друг. Олексій Чубашев, автор та ведучий найкрутішого медійного проекту для підтримки Збройних Сил України. Мега позитивний та професійний журналіст. Офіцер … Людина, яка вірила в свою справу і йшла завжди до поставленої цілі. Льоха, я тебе запам'ятаю назавжди як порядного усміхненого хлопа за чашкою кави в Маріїнському парку … ми звільнимо твою Батьківщину на Запоріжжі... В Льоші залишилась дружина і його маленька донька і синочок, що народився в березні…", - написав Макарук.

Смерть воєнкора підтвердив і керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

"На жаль, на війні загинув військовий журналіст, офіцер Олексій Чубашев. Він був автором програми "Рекрут UA", також відомий як колишній керівник "Армії FM" та Військового телебачення України. Герої не вмирають", - написав він.

"…Ти був для мене не просто підлеглим. Чомусь завжди тобі приділялась більша увага. Бо я бачила в тобі потенціал. І ти його мав. Перше військове реаліті "РекрутUA". Ніколи не забуду, як ти прийшов з цією ідеєю, ти горів нею. Першими були ССО, потім десанти, потім морпіхи. Ти багато зробив корисного для армії цими проектами. Ти жив армією. Ти професійно виріс із студії. І міг робити багато корисних речей на ТБ. Але 24 лютого ти обрав інший шлях. Замінив камеру на зброю і пішов воювати", – написала журналістка Яна Холодна, яка раніше керувала радіостанцією "Армія FM".

"Ти завжди тішився своїй роботі. Робив те, що любив, і любив те, що робив… Колись в Маріуполі під час твоєї чергової ротації до моїх морпіхів, ми говорили про Бога. Ти сказав тоді, окрім того, що Бог всесильний, він ще й всемогутній. Ти вірив в нього, знаю, що вірив. Я сподіваюсь, він підготував для тебе гарне і тепле місце. Дякую за все, козаче!", – пригадує побратима Олександра Безсмертна.

Друзі Чубашева кажуть, що він допомагав навіть у мініситуаціях.

"Олексій Чубашев… робив дуже реалістичні воєнні репортажі. І в мене було таке враження, що він постійно готується до війни. По ходу так і було. Нещодавно мені написала дівчинка, що хоче стати психологом в армії, виявляється вона у кафешці це сказала, Льоха це почув і відправив до мене. Ну, тобто, розумієте, навіть у міні-ситуації намагався допомогти людям. Загинув на війні", — написав психолог Андрій Козинчук.

За яких обставин загинув Чубашев і в якому районі — поки невідомо.

Востаннє військовий кореспондент опублікував фото в Instagram 9 червня. Фотографію він підписав так: "Йдемо далі. Слава нації".

Олексій Чубашев: що про нього відомо

За освітою Олексій Чубашев військовий журналіст.

У 2008 році вступив до Київського військового ліцею імені Івана Богуна, в 2009 році брав участь у параді з нагоди Дня Незалежності. У 2010 році вступив на військову журналістику до Військового інституту Київського національного університету ім. Шевченка.

В 2015 році відбулась його перша ротація в АТО. З того ж року Чубашев працював у складі Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України, де стартував проєкт "Рекрут.UA", який виходив на 5 каналі.

У грудні 2019 року став в.о. керівника Центральної телерадіостудії Міністерства оборони України (очільником радіостанції "Армія FM" та Військового ТБ), змінивши Яну Холодну.

28 лютого 2021 року в Олексія закінчився другий офіцерський контракт, він був звільнений в запас. Після звільнення із ЗСУ розвивав власні проекти.

24 лютого 2022 року військовий повернувся на службу до лав ЗСУ і захищав Україну.

В Олексія залишилась дружина, маленька донька і син, що народився в березні цього року.

Нагадаємо, від російських обстрілів загинув журналіст, військовий кореспондент Олександр Махов. Він багато років працював на каналах "Україна" та "Україна 24" і висвітлював події на передовій. У жовтні 2021 року він перейшов на канал "Дом". Після початку повномасштабної агресії Росії журналіст пішов на фронт.

Вас також можуть зацікавити новини: