Мобілізованим з "ДНР" не платили, не було й забезпечення їжею.

Російські військові розбомбили підрозділ, до якого входили представники так званої "народної міліції "ДНР".

Про це свідчить перехоплені розмова окупантів, опублікована СБУ.

"Пацани стояли десь під Бердянськом. Не отримували ні зарплати, ні*уя. Я так зрозумів, загалом їх і не годували. А потім їх кинули кудись на передок. Вони там стояли мовчки, мовчали, стояли, почали назад відходити... Потрапили на росіян. Росіяни їх роз'ї**шли ... Ось той й армія, уяви", - каже на записі один із бойовиків "ДНР", якого рф також мобілізувала на війну проти України.

Підрозділ, про який він розповідає, - 2 батальйон першого армійського корпусу "народної міліції "ДНР", який воює у складі армії РФ.

Російські загарбники намагалися зберегти цей інцидент у секреті. Утім мобілізовані з "Л/ДНР" і без цього здогадуються, що їх використовують, як гарматне м’ясо.

Як раніше повідомляв УНІАН, на п'ятому місяці повномасштабного вторгнення Росії на територію України Головне управління розвідки Міноборони опублікувало свіже радіоперехоплення. У перехопленій розмові окупант розповідає своїй знайомій про те, що російські солдати здають за гроші іноземним спецслужбам інформацію про місце розташування підрозділів армії РФ в Україні.

Інша перехоплена розвідниками розмова свідчить, що мешканці ОРДЛО шукають способи "відкупитися" від війни в Україні. Зокрема, дружина бойовика "ДНР" розповідала, що можна дати хабар й тихо сидіти в Таганрозі Російської Федерації.

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