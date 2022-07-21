Зберігається загроза завдання ракетних ударів по об’єктах критичної інфраструктури на території України.

Російські окупанти на Донеччині продовжують штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє Генштаб Збройних сил України щодо оперативної інформації станом на 06.00 сьогодні щодо російського вторгнення.

"На Краматорському напрямку ворог обстріляв із артилерії зокрема райони Краматорська, Сіверська, Григорівкаи, Званівки та Спірного. Противник веде штурмові дії поблизу Івано-Дар’ївки, бої тривають",- сказано в повідомленні.

В повідомленні зазначається, що ворог обстріляв ряд населених пунктів. На Слов’янському напрямку обстріли зафіксовано неподалік Дібровного, Краснопілля, Чепіля, Адамівки, Грушувахи та інших.

Також зазначається, що на Авдіївському, Новопавлівському та Запорізькому напрямках противник здійснював систематичні обстріли цивільної та військової інфраструктури. "Завдав авіаударів неподалік Красногорівки та Солодкого. На окремих ділянках ворог удосконалює інженерне обладнання оборонних позицій",- повідомляє Генштаб.

Нагадаємо, 20 липня міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров сформулював розширені географічні цілі російської війни в Україні, підтверджуючи давню оцінку ISW про те, що Росія має територіальну мету за межами Донецької та Луганської областей.

Раніше голова Об'єднаного комітету начальників штабів США генерал Марк Міллі заявляв, що впродовж 90 днів росіяни просунулися на Донбасі всього на 9-16 км, це не дуже багато. За його словами, бойові дії на Донбасі дуже інтенсивні та характеризуються великим насильством.

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