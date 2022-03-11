Серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та топливозаправники.

Сили спеціальних операцій Збройних Сил України в Чугуївському районі Харківської області знищили колону військової техніки окупанта.

Про це повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Він зазначає, що, за інформацією Штабу оборони, серед знищеної техніки окупанта - танки, бойові машини та топливозаправники.

Також ЗСУ ліквідували живу силу противника.

"Кілька ворогів, кинувши техніку, втікли до лісової місцевості. Збройні Сили України, Територіальна оборона просять місцевих жителів бути пильними та за можливості інформувати про місцезнаходження ворога", - наголошує Синєгубов.

Вас також можуть зацікавити новини: