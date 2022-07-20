На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається.

Війська РФ продовжують обстрілювати прикордонні області України.

Про це йдеться у зведенні Генштабу. На Волинському, Поліському та Сіверському напрямках суттєвих змін в діяльності противника не відзначається.

"Ворог обстріляв зі ствольної та реактивної артилерії райони Миколаївки Чернігівської області та Волфиного, Яструбиного і Павлівки Сумської області", - йдеться у повідомленні.

На Харківському напрямку ворог обстрілював райони населених пунктів Мосьпанове, Петрівка, Руські Тишки, Базаліївка, Печеніги, Циркуни, Питомник, Дементіївка, Коробочкине та Прудянка.

Раніше аналітики американського Інституту вивчення війни заявили, що Путін, ймовірно, наказав захопити Харків і неокуповану частину Харківської області.

Харків - перша столиця України:

Перша столиця - неофіційний титул міста Харкова. Утвердився у зв'язку з тим, що 19 грудня 1919 року Харків було оголошено формально столицею новоствореної Української Радянської Республіки (пізніше - Української Соціалістичної Радянської Республіки у складі СРСР) на противагу існуючій тоді УНР зі столицею в Києві.

Київ отримав статус столиці України тільки в 1934 році.

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