У Херсоні окупанти захопили готель "Нінель", керівництво якого було лояльним до Сальдо і його компанії.

На Херсонщині окупанти перемальовують в’їзні стели у триколори, руйнують пам’ятники, презентують нові герби міст з проросійською прив’язкою.

Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook.

"Росіяни продовжують знищувати нашу символіку — окупанти перемальовують в’їзні стели у триколори, руйнують пам’ятники, презентують нові герби міст з проросійською прив’язкою. Запустили телеканал Таврія, де додатково промиватимуть мізки своєю пропагандою.

Проте кожен день рух опору нагадує окупантам, що Херсонщина — це Україна! З’являються патріотичні написи, листівки, роз’яснення, як поводити себе з окупантами та застереження не брати російський паспорт", - зазначив він.

За його словами, окупанти обстрілюють населені пункти, займаються мародерством, знущаються над жителями Херсонщини. При цьому Хлань додав, що з області продовжують виїжджати люди, а залишаються переважно пенсіонери та ті, хто не має можливості евакуюватись.

Нагадаємо, окупанти почали вивозити свої сім'ї з Мелітополя.

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