На Херсонщині окупанти перемальовують в’їзні стели у триколори, руйнують пам’ятники, презентують нові герби міст з проросійською прив’язкою.
Про це радник голови Херсонської обласної військової адміністрації Сергій Хлань написав на своїй сторінці у Facebook.
"Росіяни продовжують знищувати нашу символіку — окупанти перемальовують в’їзні стели у триколори, руйнують пам’ятники, презентують нові герби міст з проросійською прив’язкою. Запустили телеканал Таврія, де додатково промиватимуть мізки своєю пропагандою.
Проте кожен день рух опору нагадує окупантам, що Херсонщина — це Україна! З’являються патріотичні написи, листівки, роз’яснення, як поводити себе з окупантами та застереження не брати російський паспорт", - зазначив він.
За його словами, окупанти обстрілюють населені пункти, займаються мародерством, знущаються над жителями Херсонщини. При цьому Хлань додав, що з області продовжують виїжджати люди, а залишаються переважно пенсіонери та ті, хто не має можливості евакуюватись.
Нагадаємо, окупанти почали вивозити свої сім'ї з Мелітополя.