Минулий тиждень у місті був "некомфортним" для загарбників.

Російські окупанти почали вивозити свої сім'ї із захопленого Мелітополя.

Про це в ефірі Апостроф TV повідомив мер міста Іван Федоров.

За його словами, минулий тиждень у Мелітополі був "некомфортним" для окупантів. На думку Федорова, загарбники розуміють, що їм скоро доведеться покинути місто.

"І як наслідок — військові РФ почали вивозити свої сім'ї з Мелітополя. Звичайно, ми розуміємо, чому вони це роблять. Тому що розуміють, що їм потрібно буде швидко бігти з території нашого міста, а сім'ї будуть заважати цьому", — зазначив мер.

Як раніше повідомляв УНІАН, Мелітопольські партизани сприяють діям українських військових. Вони знищують залізничні об'єкти, затримують логістику противника та інформують українські сили про пересування підрозділів окупантів.

Днями українські партизани підірвали залізничний міст поблизу Мелітополя. Він частково знищений. Це викликало паніку серед окупантів, і вони намагаються відшукати партизанів.

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