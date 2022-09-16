Противник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку.

Російські окупанти заборонили жителям деяких населених пунктів у Херсонській області наближатись до переправ.

Про це йдеться в оперативній інформації Генерального штабу Збройних сил України станом на 18:00, опублікованій у соціальній мережі Facebook.

Зазначається, що супротивник запроваджує режим посиленої безпеки на Південнобузькому напрямку. Зокрема, місцевим жителям деяких населених пунктів Херсонської області заборонено наближатись до переправ.

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За даними Генерального штабу, в результаті успішних дій підрозділів Сил оборони ворог щоденно зазнає значних втрат особового складу та військової техніки, що значно впливає на психологічний стан окупантів.

"Військовослужбовці підрозділів тактичної ланки противника, що діють у Херсонській області, розуміють безперспективність наступу, тому скаржаться, що для них є лише два шляхи повернення додому: або через поранення, або загибель", - інформують у Генштабі

Раніше радник Офіса президента Олексій Арестович заявив, що російські загарбники вдарили по дамбі в Кривому Розі, щоб зірвати наступ Збройних сил України на Херсонському напрямку.

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