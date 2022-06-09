Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи для мінування оборонних позицій.

Російські окупанти мінують Херсонську область боєприпасами, виготовленими у 50-х роках минулого століття.

Про це повідомило Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"В результаті вдалого контрнаступу захисників України на Херсонському напрямку окупанти втратили частину тимчасово захоплених територій та зазнали при цьому втрат у живій силі та техніці. Намагаючись зупинити українських воїнів, російські загарбники терміново споруджують додаткові лінії оборони, мінують територію та створюють інженерні загородження. Нещодавно на окуповану Херсонщину прибула колона російських військових вантажівок з радянськими мінами, виготовленими в 50-х роках минулого століття", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в розвідці, боєприпаси зберігалися на складах в Ростовській області та були підготовлені для знищення.

"Присвоївши кошти на утилізацію, російське командування передало небезпечний вантаж в передові підрозділи загарбників для мінування оборонних позицій. При спробі встановлення мінних загороджень на старих боєприпасах вже підірвалося кілька саперів-окупантів з батальйонно-тактичної групи 7-ї військової бази 49-ї загальновійськової армії південного військового округу (в/ч 09332) російських окупаційних військ. З військовою поліцією та офіцерами ФСБ, які працювали на місцях підривів, командування БТГ домовилося, що це буде класифіковано як нещасний випадок. Родини саперів за загибель родичів-окупантів виплат не отримають", - наголосили в ГУР.

Як повідомляв УНІАН, раніше радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів, що Збройні сили України вже перебувають під захопленим російськими окупантами Херсоном. В обласному центрі чутно гуркіт боїв.

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