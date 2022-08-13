З великою долею ймовірності вкотре здетонував склад боєприпасів окупаційних військ РФ.

На території тимчасово окупованої Нової Каховки, що на Херсонщині, 13 серпня прогриміли вибухи. Меншає російських окупантів та їхньої військової техніки.

Відео та фото події публікують місцеві користувачі соцмереж. Повідомляється, що після прильотів по окупантах на місці удару виникла потужна пожежа.

Поки що невідомо, де саме сталася "бавовна" і які втрати вона завдала ворогу. З великою долею ймовірності вкотре здетонував склад боєприпасів окупаційних військ РФ.

Нова Каховка – найбільш стратегічно важливе місто на півдні

Таку думку висловив військовий експерт Дмитро Снєгирьов. Зокрема, контроль над даним містом дозволив би ЗСУ розвивати наступ не тільки на правому березі Херсонської області, а й вийти на адмінкордони з Автономною республікою Крим.

Нову Каховку він називає "найбільш привабливою" для проведення контрнаступу Збройних Сил. Необхідні передумови для нього там вже створені, додає експерт: порушено логістику ворога, завдано ударів по мостах.

Нагадаємо, раніше сьогодні в окупованому Мелітополі та Маріуполі пролунали потужні вибухи. За словами місцевих, звуки вибухів було чути навіть за межами міст.

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