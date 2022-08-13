Місце вибуху - район Шлакової гори по вул. Куінджі, де облаштовано було пункт приймому/сортування металобрухту.

З'явилися деякі деталі про вибух, який стався близько 15:40 у тимчасово окупованому Маріуполі.

За даними радника мера міста Петра Андрющенка, вибух ставсяу пункті сортування металобрухту.

"Місце вибуху - район Шлакової гори по вул. Куінджі Кальміуського району. Місце де облаштовано було пункт приймому/сортування металобрухту (частина анонсованого нового сміттєполігону)", - повідомив він.

За словами Андрющенка, здетонувати могла "випадково" залишена серед сміття авіабомба.

"Причина - якщо збирати металобрухт без перевірки у всіх, то через сюрпризи іноді детонують залишені авіабомби. Жадібність окупантів карана винахідливостю Маріупольського спротиву. Черговий раз передають привіт мчс росії, що при розмінуванні залишають вибухові пристрої без догляду", - написав Андрющенко.

Крім того, за даними Маріупольської міськради, місцеві чули стрілянину в районі Азовстальської. "Ймовірно, що це окупанти між собою не поділили награбоване чи тік-ток війська кадирова знімають чергове постановочне відео свого "героїзму"...", - припустили у міськраді.

Як повідомляв УНІАН, в тимчасово окупованих Мелітополі та Маріуполі пролунали потужні вибухи. Звуки вибухів було чути навіть за межами міст.

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