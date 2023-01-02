Потерпілі та руйнування відсутні.

У Київській області неподалік одного з населених пунктів знайшли уламки російської ракети Х-55.

Про це повідомив очільник поліції Київщини Андрій Нєбитов у своєму Telegram-каналі. Він опублікував відповідні фотографії, а також зазначив, що потерпілі та руйнування відсутні.

"Уламки російської ракети виявили в одному із районів Київщини після вчорашнього масованого ракетного удару ворога. Частини Х-55 знайшли в полі неподалік населеного пункту", - написав Нєбитов.

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Обстріл Києва та області у новорічну ніч

Як повідомляв УНІАН, раніше у трьох районах Київщини виявили уламки ворожих безпілотників, збитих у новорічну ніч.

У ніч на 1 січня російські загарбники атакували Київську область ракетами та дронами-камікадзе. У Шевченківському районі уламок ракети впав на автомобіль.

Повідомлялося, що Сили української протиповітряної оборони виявили і знищили 32 повітряні цілі.

Речник Повітряних сил Збройних Сил України Юрій Ігнат розповів, що українські захисники в цю ніч продемонстрували величезну скорострільність з зенітних ракетних комплексів NASAMS. За його словами, вони ледь встигали їх перезаряджати.

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