Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" у п’ятницю, 15 липня, близько 11.00 збили на Миколаївщині черговий ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".
Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.
Як зазначається у дописі, рашиський безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, які загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню.
Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя – додали у командуванні.
Про "Орлан-10"
Російські війська активно використовують БПЛА "Орлан-10" для розвідки і коригування вогню своєї артилерії. Його, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити, як очима, так і на радарі. А ще складніше збити.
Баражуючи над позиціями цей дрон може визначити координати цілей, а під час артнальоту здійснює коригування вогню у режимі онлайн-передачі даних.
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