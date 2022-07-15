Ворожий безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, які загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

Воїни зенітного ракетного підрозділу повітряного командування "Південь" у п’ятницю, 15 липня, близько 11.00 збили на Миколаївщині черговий ворожий безпілотний літальний апарат "Орлан-10".

Про це інформує командування Повітряних сил ЗСУ.

Як зазначається у дописі, рашиський безпілотник здійснював повітряну розвідку об’єктів, які загарбники обстріляли з реактивних систем залпового вогню.

Не нехтуйте сигналами повітряних тривог, не наражайте себе на небезпеку, дотримуйтесь правил та обмежень, що встановлені заради збереження вашого життя – додали у командуванні.

Про "Орлан-10"

Російські війська активно використовують БПЛА "Орлан-10" для розвідки і коригування вогню своєї артилерії. Його, як і будь-який малогабаритний дрон, доволі важко помітити, як очима, так і на радарі. А ще складніше збити.

Баражуючи над позиціями цей дрон може визначити координати цілей, а під час артнальоту здійснює коригування вогню у режимі онлайн-передачі даних.

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